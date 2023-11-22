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Медведев опубликовал анекдот про Финляндию

Медведев опубликовал анекдот про Финляндию на фоне закрытия КПП на границе

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на фоне ситуации на границе с Финляндией опубликовал в соцсети Х анекдот.

В опубликованном анекдоте два финна по имени Пекка и Матти ведут разговор. Один из них говорит о том, что возле парламента страны поставили подбитый российский танк. В ответ Матти допускает, что какой-нибудь «хитрый русский» мог спрятаться внутри, чтобы выстрелить в финских законодателей. Он также говорит о том, что русские «вломились через нашу границу на велосипедах».

16 ноября правительство Финляндии приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

22 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что около 300 иностранцев ожидают прохода в Финляндию на границе РФ у КПП «Салла» в Кандалакшском районе.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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