В Кремле отказались комментировать военное сотрудничество с Ираном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Иран рассматривает возможность передачи России баллистических ракет.

«Я не думаю, что следует это комментировать», — сказал Песков на брифинге журналистам.

Он подчеркнул, что у России развиваются отношения с Ираном, в том числе в области военно-технического сотрудничества.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США обеспокоены возможным появлением у движения «Хезболла» систем ПВО «Панцирь» от представителей группы «Вагнер» в Сирии. В Пентагоне заявили, что такое развитие событий стало бы серьезной эскалацией.

19 ноября Иран призвал Россию активизировать усилия для достижения мира на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.