Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались об отказе Армении участвовать в саммите ОДКБ

Песков: в Кремле сожалеют об отказе Армении участвовать в саммите ОДКБ в Минске

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Россия выражает сожаление в связи с отказом Армении присутствовать на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Выражаем сожаление, что на высоком уровне не будет участия Армении. Надеемся, что будет [представлена] на экспертном уровне. Также надеемся, что Армения будет продолжать работу в рамках организации», — сказал журналистам пресс-секретарь президента.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Никол Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

На заседании министров обороны стран ОДКБ 22 ноября армянская сторона также не будет присутствовать.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует говорить с Пашиняном до саммита ОДКБ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий