В Кремле высказались об отказе Армении участвовать в саммите ОДКБ

Россия выражает сожаление в связи с отказом Армении присутствовать на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Выражаем сожаление, что на высоком уровне не будет участия Армении. Надеемся, что будет [представлена] на экспертном уровне. Также надеемся, что Армения будет продолжать работу в рамках организации», — сказал журналистам пресс-секретарь президента.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Никол Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

На заседании министров обороны стран ОДКБ 22 ноября армянская сторона также не будет присутствовать.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не планирует говорить с Пашиняном до саммита ОДКБ.