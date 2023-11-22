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Политолог допустил, что США могли вмешаться в выборы в Аргентине

Политолог Перла: победа Милея на выборах в Аргентине крайне выгодна США

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Natacha Pisarenko/AP

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv допустил, что США могли вмешаться в президентские выборы в Аргентине. Он подчеркнул, что Вашингтону крайне выгодна победа эпатажного политика Хавьера Милея, четко обозначившего свой внешнеполитический курс: разрыв с БРИКС и дружба с Соединенными Штатами.

«Знать этого достоверно я не могу. Я могу осторожно предположить, что у американцев и у наиболее неприятных правых кругов в Аргентине были значительные возможности для манипуляции голосованием», — сказал Перла.

Он напомнил, что нового президента Аргентины многие сравнивают с 45-м лидером США Дональдом Трампом. Однако, по мнению политолога, он больше напоминает главу Украины Владимира Зеленского, который так же, как и Милей, не является специалистом в госуправлении.

53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре голосования 55,69%, возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России допустили, что Милей не сможет развернуть Буэнос-Айрес спиной к Москве.

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