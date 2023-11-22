Володин передал Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

Володин указал, что, благодаря именно российско-китайским отношениям, страны не только стратегические партнеры, но и стратегические друзья.

Спикер российской Госдумы отметил, что отношения между Россией и Китаем находятся на пике своего развития. Во многом это благодаря доверительным отношениям между лидерами стран, которые обеспечивают развитие во всех сферах сотрудничества, заключил Володин.

Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября и пробудет там до 23 ноября. Володин и российские депутаты уже встретились с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

До этого Владимир Путин направил приветственное слово участникам межпартийного диалога «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая». Как отметил российский лидер, отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой находятся на очень высоком уровне, что, по его словам, позволяет реализовывать масштабные проекты в экономической и других сферах.

Ранее в США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире».