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ЦИК утвердил список документов для кандидатов в президенты

Центризбирком утвердил список документов для кандидатов в президенты РФ

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Макс Ветров/РИА Новости

Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые необходимо предоставить в ЦИК кандидатами на пост президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Центризбирком утвердил формы удостоверения зарегистрированного кандидата в президенты, а также удостоверения об избрании. Помимо этого, ЦИК поручил Федеральному центру информатизации подготовить программное обеспечение, посредством которого кандидаты смогут подготовить документы. Представить итоги своей работы центр должен до 1 декабря.

Президентские выборы в России должны пройти весной 2024 года. По российскому законодательству, Совфед формально назначит дату голосования не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня выборов. После этого начнется период для выдвижения партийных кандидатов и самовыдвиженцев.

На прошлой неделе источник агентства РИА Новости в верхней палате парламента сообщил, что Совфед может 13 декабря объявить дату выборов президента России, предположительно, на 17 марта 2024 года.

Владимир Путин пока не принял решение об участии в президентских выборах.

Ранее ЦИК предупредил о начале кампании против выборов президента России за рубежом.

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