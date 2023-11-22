Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским

Политолог Перла: Милей и Зеленский не являются специалистами в госуправлении

close
100%
Mariana Nedelcu/Reuters

Нового президента Аргентины, эпатажного политика Хавьера Милея многие часто сравнивают с 45-м лидером США Дональдом Трампом, однако он больше напоминает главу Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла.

«Милей, конечно, не является профессиональным актером, но является профессионалом в смысле привлечения к себе внимания. Их политические программы формально совершенно разные. Но суть в том, что они оба не являются специалистами в государственном управлении. Они воспринимаются адекватными участниками политического процесса как клоуны», — отметил Перла.

Он добавил, что Зеленского и Милея объединяет и то, что оба они были избраны как политики, не похожие на других. На них возложили надежды разочарованные народы, не знающие, куда дальше идти, заключил политолог.

53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре голосования 55,69%, возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что Аргентина не отказывалась от участия в саммите БРИКС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий