Израиль назвал возможную дату освобождения палестинских заключенных

Палестинских заключенных, которых Израиль намерен обменять на удерживаемых боевиками ХАМАС израильтян, освободят не ранее 23 ноября, чтобы судьи могли рассмотреть возможные иски в этой связи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, ситуация может меняться до тех пор, пока в силу не вступит режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей в обмен на 150 палестинских заключенных. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Как сообщал государственный секретарь США Энтони Блинкен, среди освобожденных 50 заложников будут американские граждане.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.