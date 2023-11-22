Песков раскрыл подробности участия Путина в саммите G20

Президент России Владимир Путин не планирует двухсторонних переговоров по видеоконференцсвязи с участниками саммита «Большой двадцатки» (G20), который проводит сейчас Индия. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Других подробностей представитель Кремля не привел.

Накануне стало известно, что Путин примет участие в саммите G20 онлайн. Мероприятие пройдет 22 ноября.

Отмечается, что во время заседания планируется подвести итоги председательства Индии в G20 в текущем году. Также стороны намерены обсудить мировую экономику, климат, цифровизацию и иные вопросы.

На следующий день Путин должен принять участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в столице Белоруссии Минске.

В начале ноября Песков сообщал, что Москва и Минск готовятся к контактам лидеров двух стран в рамках мероприятия. Подробности о переговорах Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко пресс-секретарь пообещал раскрыты в подходящее время.

Ранее стало известно, что назначен новый главнокомандующий ВКС России.