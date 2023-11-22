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Делегация ХАМАС прибыла в Ливан

В Ливане генсек «Хезболлы» Насрулла принял делегацию ХАМАС

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Majdi Fathi/Global Look Press

Делегация палестинской группировки ХАМАС прибыла в Ливан, где ее принял генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Manar.

«Сайед Хасан Насралла принял делегацию движения ХАМАС во главе с заместителем главы движения в Газе Халилом Аль-Хайей в присутствии [члена бюро ХАМАС] Усамы Хамдана», — говорится в сообщении.

Они обсудили события после атаки на Израиль 7 октября, оценили позиции, а также «возможности, существующие на всех фронтах сопротивления, особенно в секторе Газа», и «важность продолжения работы и постоянной координации».

До этого президент США Джо Байден заявил, что вместе с лидерами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полного выполнения соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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