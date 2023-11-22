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ХАМАС освободит несколько граждан США

Блинкен подтвердил, что ХАМАС освободит несколько граждан США

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Jacquelyn Martin/AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что среди 50 заложников, которых освободит палестинское радикальное движение ХАМАС по соглашению с Израилем, будут американские граждане.

«Мы приветствуем освобождение 50 заложников из Газы, включая американцев», — написал чиновник на своей странице в X.

Блинкен поблагодарил Катар за посредничество и добавил, что ценит согласие Израиля на объявление гуманитарной паузы, которая позволит доставить дополнительную гумпомощь населению сектора Газа.

По его словам, достижение соглашения между Израилем и ХАМАС стало результатом «неутомимой дипломатии и неустанных усилий всего правительства США».

Несмотря на то, что сделка стала значительным прогрессом, США не успокоятся, пока ХАМАС не освободит всех удерживаемых лиц, подчеркнул госсекретарь.

22 ноября израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей взамен на 150 палестинских заключенных. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Президент США Джо Байден заявил, что вместе с лидерами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полного выполнения упомянутого соглашения.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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