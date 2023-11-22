Экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что политическая и экономическая гегемония США исчезла. Об этом он заявил РИА Новости.

«Гегемония США в широком политическом или экономическом смысле уже закончилась. США не являются гегемонистской державой, кроме как в воображении американского политического класса», — заявил Сакс.

Он указал на Россию, Китай и Индию как примеры стран, которые своей экономической мощью доказывают, что США не являются единственной могущественной страной в мире. Тем не менее, как отмечает Сакс, доллар остается доминирующей в мировой торговле валютой — которая показывает тенденцию к снижению своей доли из-за злоупотребления Вашингтоном долларом, как экономическим оружием.

До этого институт страховой компании Swiss RE пришел к выводу, что основные экономики мира демонстрируют неоднородную динамику: США растет, экономика ЕС перешла к стагнации и рецессии, а КНР настигли структурные проблемы.

Ранее Песков оценил прогнозируемые темпы роста экономики.