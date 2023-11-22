В Харькове решили уволить треть всех чиновников

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сокращении 30% чиновников из-за изменения бюджета Украины в части налога на доходы физических лиц с дохода военных — теперь эти средства пойдут не в региональные бюджеты, а в бюджет Украины. Об этом Терехов заявил украинским СМИ.

«Будем находить варианты, оптимизировать. Будем сокращать штат чиновников на 30%», — заявил Терехов.

Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, согласно которому налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода военных будет перенаправлен из местных бюджетов в бюджет Украины. При этом Верховная рада приняла в окончательном чтении проект бюджета на 2024 год с дефицитом в $43 млрд, в котором на военные расходы выделено $45,6 млрд.

До этого стало известно, сколько Украина тратит на офис президента Владимира Зеленского.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина выделяет из бюджета около $58 тыс. в час на содержание офиса Зеленского.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.