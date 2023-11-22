Байден пообещал работать с другими лидерами над выполнением сделки Израиля и ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что вместе с лидерами Египта, Катара и Израиля будет работать над обеспечением полного выполнения соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Я приветствую сделку по освобождению заложников, захваченных террористической группировкой ХАМАС во время ее жестокого нападения на Израиль 7 октября», — говорится в заявлении американского лидера.

По словам Байдена, крайне важно, чтобы все аспекты сделки были реализованы. Он также выразил благодарность лидерам Израиля, Египта и Катара за содействие в заключении соглашения и подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности переговорить с каждым из них.

21 ноября лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о заключении соглашения о перемирии с Израилем. По его словам, движение передало свой ответ Катару и посредникам.

На следующий день Израиль официально подтвердил одобрение сделки с ХАМАС, которая предусматривает прекращение огня и возвращение в течение четырех дней 50 заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».