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В Израиле официально подтвердили одобрение плана по возвращению 50 заложников из Газы

Израильское правительство подтвердило план возвращения 50 заложников из Газы

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Reuters

Израиль официально подтвердил одобрение сделки с движением ХАМАС, которая предусматривает прекращение огня и возвращение в течение четырех дней 50 заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией главы правительства страны Биньямина Нетаньяху, сообщает ТАСС.

В документе говорится о намерении израильского правительства освободить всех заложников. В соответствии с утвержденным планом первого этапа достижения этой цели по меньшей мере 50 женщин и детей будут освобождены в течение четырех дней. В этот период в секторе Газа прекратятся боевые действия. В случае освобождения еще десяти заложников прекращение огня продлится на дополнительный день.

В заявлении подчеркивается, что после окончания перемирия Израиль вновь возобновит военную операцию в секторе Газа и завершит ликвидацию движения ХАМАС.

Ранее сообщалось, что израильское правительство одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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