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Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Израильский кабинет министров одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников

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Hadas Parush/Reuters

Израильское правительство одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает газета Haaretz.

По информации издания, заседание кабинета министров по вопросу одобрения сделки продолжалось в течение шести часов. В итоге было одобрено соглашения о временном прекращении огня с палестинским движением ХАМАС, которое будет включать обмен израильских заложников на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Лишь трое крайне правых министров из 38 членов правительства проголосовали против сделки.

Согласно имеющемуся плану, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представителя Красного Креста.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Джо Байден помог Израилю добиться улучшения условий сделки по освобождению части заложников ХАМАС в Газе.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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