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Новый президент Аргентины переговорил с папой Римским, которого раньше критиковал

Новый президент Аргентины Милей переговорил с папой Римским Францисом

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Cristina Sille/Reuters

По информации газеты La Nación, избранный президент Аргентины Хавьер Милей провел переговоры с папой Римским Франциском, которого ранее критиковал. Согласно источникам в партии Милея, «Хавьер Милей получил сегодня неожиданный звонок: папа Франциск позвонил ему... после спорных заявлений либертарианца во время его избирательной кампании».

Разговор между Милеем и папой Римским продолжался около восьми минут. В ходе беседы обсуждались ситуация с бедностью в Аргентине и планы нового президента в области социального развития. Франциск поздравил Милея с победой.

Ранее Хавьер Милей высказал критику в адрес папы Римского, который является аргентинцем и пользуется большим уважением в стране, называя его «представителем всего самого вредного на Земле». Один из советников Милея, Альберто Бенегас Линч, даже предлагал разорвать отношения с Ватиканом.

Избранный президент Аргентины, ультраправый политик Хавьер Милей является представителем неолиберализма, считает бывший руководитель Боливии Эво Моралес. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что уважает решение аргентинцев, но не ждет ничего хорошего от их нового руководителя. Он добавил, что левые силы продолжат бороться с ультраправыми в Латинской Америке и не собираются менять свой подход. Моралес подчеркнул, что в особенности это касается отношения к союзникам ультраправого бывшего президента Аргентины Маурисио Макри, который в 2019 году помог в подавлении протестов левых в Боливии.

Ранее в Британии отреагировали на план Аргентины пересмотреть статус Фолклендов.

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