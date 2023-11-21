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В ЮАР проголосовали за закрытие посольства Израиля

eNCA: парламент ЮАР проголосовал за закрытие посольства Израиля

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Depositphotos

Парламент Южно-Африканской республики (ЮАР) проголосовал за закрытие посольства Израиля. Об этом сообщает издание eNCA.

Отмечается, что парламент ЮАР также принял решение разорвать дипломатические связи с Израилем до его решения о прекращении огня и участия в переговорах.

«Парламент заявил, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не будет участвовать в переговорах при содействии ООН», — говорится в сообщении.

До этого телеканал NBC сообщал, что переговорщики со стороны Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС достигли предварительного соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Отмечается, что в настоящее время власти Израиля должны одобрить его. Предварительно речь идет об обмене 50 женщин и детей на 150 палестинских заключенных.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по заложникам.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

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