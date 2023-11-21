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Достигнуто предварительное соглашение по освобождению заложников в секторе Газа

NBC: достигнуто предварительное соглашение по освобождению заложников в Газе

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David W Cerny/Reuters

Переговорщики со стороны Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС достигли предварительного соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что в настоящее время власти Израиля должны одобрить его. По данным телеканала, предварительное соглашение включает в себя обмен 50 женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, на приблизительно 150 палестинских заключенных.

До этого ливанская газета Al Shark со ссылкой на источники, знакомые с черновиком соглашения, написала, что движение ХАМАС по условиям перемирия с Израилем намерено отпускать по 10 израильских заложников в день. Отмечается, что перемирие продлится пять дней.

Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что в переговорах с исламистским движением ХАМАС по освобождению заложников достигнут прогресс. По его словам, в скором времени можно ожидать хороших новостей.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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