В БРИКС выступили против принудительной депортации палестинцев

Главы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) выступили с осуждением принудительного перемещения граждан Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы осудили любое принудительное перемещение или депортацию палестинцев с их собственной земли как в индивидуальном, так и в массовом порядке», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что долгосрочное палестино-израильское перемирие стало актуальной задачей сейчас. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее в Израиле признали необходимость доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.