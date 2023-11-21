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Путин заявил о продолжении обсуждения в БРИКС конфликта на Ближнем Востоке

Путин: РФ инициирует в БРИКС контакты по палестино-израильскому урегулированию

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе внеочередного саммита БРИКС, посвященного ситуации в Газе, заявил, что Россия инициирует продолжение обсуждения в БРИКС ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Если нет возражений, ... то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты, в том числе по видеосвязи, по данной проблематике», — отметил Путин.

Он добавил, что РФ считает крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС ситуации на Ближнем Востоке.

Путин также оценил формат экстренных онлайн-заседаний лидеров стран БРИКС, предложенный президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

До этого страны БРИКС призвали провести независимое расследование военных преступлений в Газе. Об этом говорится в коммюнике онлайн-саммита организации, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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