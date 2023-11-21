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Путин заявил об увеличении квоты для студентов из Таджикистана

Путин: РФ увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана в 2024-2025 годы

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Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана на 2024-2025 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Путина, для студентов из Таджикистана предусмотрена самая большая квота — 900 человек.

«Мы на 2024 и 2025 годы увеличиваем эту квоту до тысячи человек», — пояснил Путин.

Путин также высоко оценил вклад Рахмона в развитие русского языка и отношений с Россией. В Таджикистане были открыты пять школ с преподаванием на русском языке. Правительство России будет выделять средства на учебники для этих школ.

До этого Путин положительно оценил вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в развитие экономик обеих стран.

Путин подчеркнул, что в России живут и работают более миллиона таджикистанцев. Их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики Таджикистана.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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