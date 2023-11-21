Страны БРИКС призвали провести независимое расследование военных преступлений в Газе

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) призвали провести независимое и прозрачное расследование военных преступлений в секторе Газа в соответствии с международными стандартами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике онлайн-саммита организации, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

Также лидеры стран БРИКС призвали к немедленному и долгосрочному гуманитарному перемирию, которое привело бы к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на открытии внеплановой встречи лидеров стран БРИКС заявил, что организация играет важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Председатель КНР Си Цзиньпин на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке призвал Израиль не применять коллективное наказание в отношении жителей сектора Газа.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.