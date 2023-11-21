В Словакии предрекли Украине долгий путь в Евросоюз

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар считает, что Украину ждет долгий путь по вступлению в Европейский союз (ЕС), так как Киеву необходимо выполнить все условия по членству. Об этом он заявил в интервью газете Presse.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Словакия поддерживает Украину в стремлении присоединиться к Евросоюзу, однако Киеву необходимо выполнить те же условия, что и остальным кандидатам.

«Нам это тоже было нелегко. В реальности приходится констатировать, что впереди [у Украины] еще довольно долгий путь», — сказал Бланар.

Он также отметил, что Словакия поддержит вступление Украины в Евросоюз на саммите в декабре, если Киев выполнит все соответствующие условия.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее в ЕС призвали не спешить с переговорами о вступлении Украины.