В Финляндии отклонили предложение об ужесточении на границе с РФ

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение правительства страны об усилении ограничений на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на источник.

Обоснование такого решения следующее — данное предложение финского правительства не давало бы возможности подавать заявления о предоставлении убежища. Отмечается, что Пуумалайнен пришел к выводу, что правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого решения нет.

Уточняется, что ужесточения не гарантируют того, что беженцы смогут эффективно обращаться за международной защитой, которая закреплена законодательно.

До этого сообщалось, что правительство Финляндии во вторник, 21 ноября, готово принять решение о закрытии пунктов пересечения границы с Россией как минимум для лиц, ищущих убежище. Об этом сообщил портал HS со ссылкой на источники в правительстве. Отмечалось, что задержка с закрытием КПП связана с обоснованием министерством внутренних дел законодательных актов, обеспечивающих данное решение.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.