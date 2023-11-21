Путин оценил вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в экономику РФ

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном положительно оценил вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в развитие экономик обеих стран. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что в России живут и работают более миллиона таджикистанцев.

«Они вносят большой вклад в развитие российской экономики и заняты в самых разных отраслях», — сказал глава государства.

Путин отметил, что их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики Таджикистана.

По словам Путина, власти Российской Федерации стараются сделать так, чтобы граждане Таджикистана в РФ были обеспечены достойными условиями труда и социальной защиты.

Президент России Владимир Путин наградил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Также президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику с официальным визитом.

21 ноября Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. Во время открытия переговоров Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на высоком уровне.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».