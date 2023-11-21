Си Цзиньпин призвал Израиль прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа

Председатель КНР Си Цзиньпин на внеочередном онлайн-саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке призвал Израиль не применять коллективное наказание в отношении жителей сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, нужно обеспечить безопасность и стабильность каналов гуманитарной помощи. Также он считает, что населению Газы необходимо больше гуманитарной помощи. Председатель КНР призвал прекратить насильственное переселение, отключение воды, электричества, поставок топлива и другие виды коллективного наказания граждан сектора Газа.

Он заявил, что участники конфликта должны прекратить любое насилие в отношении мирных жителей, а также освободить заложников-гражданских.

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта. Также он заявил, что в настоящее время долгосрочное палестино-израильское перемирие стало актуальной задачей.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по заложникам.