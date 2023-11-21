В Киеве признали возможность новых отставок в командовании ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров допустил возможность новых увольнений в командовании ВСУ, пишет «Страна.ua». По его словам, ведомство делает все возможное для повышения своей эффективности.

«Тема, которая касается смены командующих, она проходит по всем параметрам, которые мы в своем внутреннем периметре обсуждаем. В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами», — пояснил Умеров.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, стоит ли ждать увольнений командующего объединенными силами Сергея Наева и командующего оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александра Тарнавского. По информации ряда местных СМИ, оба военных в скором времени могут быть сняты со своих постов.

Ранее в Раде призвали к отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.