Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЮАР заявили о роли БРИКС в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Рамафоса: БРИКС играет важную роль в разрешении конфликта на Ближнем Востоке

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на открытии внеплановой встречи лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) заявил, что организация играет важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Рамафосы, БРИКС является важным голосом глобального Юга, который представляет большую часть человечества.

«Мы считаем, что БРИКС играет жизненно важную роль в широкомасштабных международных усилиях по достижению справедливого и прочного мира [на Ближнем Востоке]», — отметил президент ЮАР.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках встречи с членами делегации совместного комитета ЛАГ (Лига арабских государств) и ОИС (Организация исламского сотрудничества) говорил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта необходимо создать специальный механизм «внешнего сопровождения».

Он подчеркнул, что подобный механизм нужно создать «на фоне неудачи усилий «Ближневосточного квартета».

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий