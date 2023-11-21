В Чехии подтвердили инициативу об ограничении передвижений дипломатов РФ в ЕС

Глава МИД Чехии Ян Липавский подтвердил информацию, что Прага выступила с инициативой ограничить возможности передвижения в Шенгенской зоне Европейского союза (ЕС) российских дипломатов, о чем ранее писала газета Financial Times. Об этом он сообщил агентству CTK.

«Могу подтвердить, что такое предложение существует… Переговоры проходят в закрытом режиме, так что не могу сообщить детали», — сказал Липавский.

Глава внешнеполитического ведомства Чехии выразил надежду, что его коллеги в Евросоюзе осознают риски шпионской деятельности, а также понимают, что ряд ее аспектов совершается под дипломатическим прикрытием.

До этого Financial Times писала, что Чехия в рамках 12-го пакета санкций предложила ограничить возможности передвижения российских дипломатов в Европейском союзе.

Издание отмечает, что Чехия обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице российских дипломатов якобы перемещаются по странам союза из-за отсутствия границ между государствами.

«Чехия хочет, чтобы дипломаты из России получали визы и виды на жительство, которые позволили бы путешествовать только внутри страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны», — указывает газета.

Ранее в МИД РФ пообещали ответ на антироссийские действия Финляндии.