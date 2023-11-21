Путин призвал не допустить расширения палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно... не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», — заявил глава государства.

Также Путин заявил, что в настоящее время долгосрочное палестино-израильское перемирие стало актуальной задачей.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выступление президента России Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет опубликовано. По его словам, на предстоящем саммите БРИКС будет краткое вступительное слово и выступление президента ЮАР Рамафосы.

Ранее Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по заложникам.