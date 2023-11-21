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Рахмон пригласил Путина в Таджикистан

Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику с официальным визитом. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил после встречи двух лидеров.

«Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время», — сказал он.

Также президент России Владимир Путин наградил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. 21 ноября Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. Во время открытия переговоров Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на высоком уровне.

В Кремле сообщали, что Путин проведет с коллегой беседу в узком составе, а затем состоятся российско-таджикистанские переговоры, которые будут в формате рабочего завтрака.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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