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Путин вручил Рахмону государственную награду

Путин наградил Рахмона орденом за заслуги перед Отечеством

Президент России Владимир Путин наградил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 21 ноября Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. Во время открытия переговоров Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на высоком уровне.

До этого Путин сообщил на переговорах с Рахмоном, что собирается обсудить с ним ситуацию в Афганистане и другие вопросы безопасности.

Российский лидер добавил, что РФ с Таджикистаном тесно работают вместе и согласовывают позиции и в рамках других международных объединений.

Рахмон называл «крайне сложной и взрывоопасной» ситуацию в мире. Он призвал граждан государства почитать основной закон на фоне ситуации в мире. Он добавил, что следование нормам конституции и законодательства республики обеспечивает мир и спокойствие в Таджикистане.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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