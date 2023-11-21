В МИД РФ заявили, что Аргентина не отказывалась от участия в саммите БРИКС

Заместитель министра иностранных дел России, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков заявил ТАСС, что глава аргентинского МИД Сантьяго Кафьеро примет участие в саммите БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке 21 ноября.

»Аргентина будет представлена, глава МИД [Сантьяго Кафьеро] будет участвовать. По крайней мере, такую информацию мы имели», — уточнил Рябков.

При этом, отметил замглавы МИД РФ, Россия хочет понять позицию Аргентины по вступлению в БРИКС в связи с результатом прошедших в Аргентине выборов президента. Он призвал дождаться четких сигналов из Буэнос-Айреса, после чего и будут сделаны выводы.

До этого потенциальная глава МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что Буэнос-Айрес не вступит в БРИКС.

На прошедших в воскресенье в Аргентине выборах президента победил кандидат от альянса «Свобода наступает», либертарианец Хавьер Милей. Он известен в том числе и тем, что выступает против вступления Аргентины в БРИКС.

Ранее в МИД РФ прокомментировали результаты президентских выборов в Аргентине.