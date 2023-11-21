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Путин примет участие в саммите G20 онлайн

Путин на внеочередном G20 обсудит ситуацию в мировой экономике и финансах

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Кадр из видео/РБК/Youtube

Президент России Владимир Путин в онлайн-формате примет участие в саммите G20, где обсудит ситуацию в мировой экономике и финансах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«22 ноября 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите G20 в формате видеоконференцсвязи», — сообщили в Кремле.

Отмечается, что во время заседания планируется подвести итоги председательства Индии в текущем году. Также стороны планируют обсудить мировую экономику, климат, цифровизацию и иные вопросы.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выступление президента России Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет опубликовано. По его словам, на предстоящем саммите БРИКС будет краткое вступительное слово и выступление президента ЮАР Рамафосы.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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