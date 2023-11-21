Путин обсудит с Рахмоном ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин сообщил на переговорах с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, что собирается обсудить с ним ситуацию в Афганистане и другие вопросы безопасности. Слова российского президента приводит РИА Новости.

«Разумеется, очень важной является составляющая, связанная с обеспечением безопасности в регионе. Безусловно, мы будем говорить — особенно в преддверии [саммита] ОДКБ в Минске — будем говорить об этой составляющей наших отношений, и прежде всего касающейся Афганистана», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что РФ с Таджикистаном тесно работают вместе и согласовывают позиции и в рамках других международных объединений.

Саммит ОДКБ в Минске, о котором говорил Путин, состоится 23 ноября. Его цель наращивание усилий стран объединения по обороне и безопасности членов ОДКБ.

Эмомали Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом 21 ноября. В Кремле сообщали, что Путин проведет с коллегой беседу в узком составе, а затем состоятся российско-таджикистанские переговоры, которые будут в формате рабочего завтрака.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС проведут экстренную встречу по ситуации в Газе. Ожидается участие Путина.