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В ЕС призвали не спешить с переговорами о вступлении Украины

Глава Евросовета Мишель против скорейшего начала переговоров о приеме Украины

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Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель отверг призывы к скорейшему началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, передает Tagesschau. По его словам, подобный шаг может быть воспринят Киевом «как само собой разумеющееся».

«Часть государств-членов ЕС ясно дала понять, что они хотели бы хорошенько подумать, прежде чем принимать решение о следующем шаге в процессе вступления. Мы прилагаем все усилия, чтобы прийти к единой позиции к декабрьскому саммиту ЕС. Однако политические трудности нельзя недооценивать - в том числе и потому, что в то же время необходимо принимать трудные бюджетные решения», — отметил Мишель.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в Германии рассказали, почему Украину нельзя брать в ЕС.

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