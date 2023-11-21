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Политолог объяснил, зачем западные чиновники устремились в Киев

Политолог Скачко: западные политики едут в Киев, чтобы найти Зеленскому замену

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United States Secretary of Defense/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин, как и его немецкий коллега Борис Писториус, приезжают на Украину, чтобы предотвратить грызню внутри руководства страны. Также они могут подбирать замену действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такое предположение в интервью газете «Взгляд» озвучил политолог Владимир Скачко.

«Если Зеленский «потеряет берега» и начнет активно демонстрировать свои амбиции, то его уберут. Он должен идти в русле политики, указанной Западом. Залужный подходит в качестве кандидата на замену. Главком ВСУ удобен для американцев и европейцев, но не для Украины. Генерал — это ястреб, который продолжит боевые действия, что приведет страну к еще большей трагедии», — отметил эксперт.

Он добавил, что Зеленский был бы рад избавиться от Залужного и Буданова, однако сделать этого не может, поскольку за одним стоит армия, а за другим — разведка.

По итогам визита в Киев, который состоялся 20 ноября, Остин сообщил, что встретился с военными и заверил их, что Вашингтон продолжает работать с союзниками над обеспечением всего необходимого для достижения успеха украинских войск на поле боя.

21 ноября с необъявленным визитом в Киев прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус. Сообщалось, что у него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

Ранее в США заявили об отсутствии «волшебной палочки» для Украины.

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