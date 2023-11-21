Зеленский рассказал, какой мирный план готов обсуждать с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом и ознакомиться с подробностями его мирного плана. Об этом украинский лидер рассказал в интервью британскому изданию The Sun.

«Если у него есть реальный план, пожалуйста, покажите нам», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что любые предложения, в которых содержатся территориальные уступки, для Украины неприемлемы, и Киев не считает их мирным планом.

Кроме того, украинский лидер в очередной раз заявил о нехватке оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО), призвав страны Европы и США поставить их Украине.

Одновременно с этим Зеленский признал, что войска в контрнаступлении Украины продвинулись всего на 10 миль за пять месяцев. Это обескураживает союзников Украины, которые сомневаются, сможет ли Украина взять верх в военном конфликте.

21 ноября Зеленский рассказал о нескольких попытках покушения на него.

Кроме того, он заявил, что отрицает возможность ничьей в конфликте с Россией.

7 ноября Трамп отверг приглашение Зеленского посетить Киев.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского безуспешно пытается организовать переговоры с Трампом.