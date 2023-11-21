В Кремле начались переговоры Путина с президентом Таджикистана

В Кремле проходят переговоры президента России Владимир Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщили в Кремле.

«Начались переговоры Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Россию с официальным визитом», — говорится в публикации.

Уточняется, что главы двух государств проводят беседу в формате тет-а-тет.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что глава российского государства Владимир Путин 21 ноября вручит своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, которым его наградили в октябре 2022 года накануне своего 70-летнего юбилея.

Представитель Кремля отмечал, что Путин 21 ноября проведет с президентом Таджикистана беседу в узком составе, а затем состоятся российско-таджикистанские переговоры, которые будут в формате рабочего завтрака.

Ранее Эмомали Рахмон назвал взрывоопасной и крайне сложной ситуацию в мире.