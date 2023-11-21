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В Кремле ответили, будет ли речь Путина на саммите БРИКС открытой

Песков заявил, что Кремль опубликует выступление Путина на саммите БРИКС

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James Oatway/Reuters

Выступление президента России Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет опубликовано. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, на предстоящем саммите БРИКС будет краткое вступительное слово и выступление президента ЮАР Рамафосы.

«Я не знаю, в каком объеме они сделают само выступление Рамафосы открытым. Но что касается выступления президента Путина, то оно будет доступно, и мы сделаем его открытым», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что голос стран, входящих в БРИКС, должен быть услышан в мире. Песков также добавил, что в Кремле ожидают принятия итогового заявления по итогам встречи.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси направил письма лидерам 50 стран, в том числе России и Китая, с призывом оказать давление на Израиль в связи с ситуацией вокруг сектора Газа и радикального движения ХАМАС.

19 ноября в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщалось, что Владимир Путин, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите Группы двадцати (G20) и в телемосте лидеров БРИКС. Организованный Индией онлайн-саммит лидеров G20 запланирован на 22 ноября.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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