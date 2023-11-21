Политолог объяснил, зачем Зеленский заговорил о покушениях на него

Заявление Владимира Зеленского о покушениях на него, как и интервью изданию The Sun в целом — желание украинского лидера добиться того, чтобы американцы не снимали его с поста президента. Такое мнение в интервью РИАМО озвучил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Зеленский считает, что США приказали ему проводить выборы во время интенсивных военных действий, военного положения только с целью сменить его на посту президента, и заменить на другого какого-то человека. Из-за этого он, естественно, очень беспокоится. Он боится, что американцы его пошлют по пути Порошенко», — отметил политолог.

Он добавил, что именно поэтому Зеленский пытается доказать свою важность и необходимость.

Зеленский в интервью The Sun заявил, что пережил «пять или шесть» покушений. Он отметил, что панику у него вызвала только первая попытка. Он сравнил ее с первой вспышкой COVID-19 и последующими волнами пандемии.

Также в беседе с британским изданием президент Украины признал тяжелую ситуацию на фронте, но отказался от переговоров с Россией «любой ценой». Он назвал «недостаточной» помощь Запада, попросил системы ПВО и допустил завершение конфликта, если Китай и США потребуют от РФ вывода войск.

Ранее Зеленский назвал сроки «Майдана-3».