В Британии отреагировали на план Аргентины пересмотреть статус Фолклендов

Великобритания не намерена пересматривать статус Фолклендских островов, несмотря на заявления новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея о планах вернуть архипелаг, сообщает британская газета Express.

По словам официального представителя премьера Великобритании, которого цитирует издание, статус Фолклендских островов давно определен и меняться не будет.

Авторы статьи отмечают, что Милей ранее заявлял претензии на острова и пообещал, что будет добиваться возвращения Фолклендов дипломатическими путями.

Между властями Британии и Аргентины существует давний спор за право обладания Фолклендскими островами. В 1982 году между странами произошел военный конфликт, который длился несколько недель и закончился поражением Аргентины.

В 2013 году на островах прошел референдум, на котором местные жители высказались за сохранение статуса заморской территории Великобритании.

Ранее экс-премьер России Дмитрий Медведев заявлял, что Аргентина справедливо борется за возвращение своего суверенитета над Фолклендскими островами.