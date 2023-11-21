Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шеф Пентагона пообещал долгосрочную помощь Украине

Шеф Пентагона Остин пообещал долгосрочную помощь Украине в видео на фоне собора

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Соответствующее видеообращение он сделал на фоне Михайловского Златоверхого собора в центре Киева, ролик опубликован в его аккаунте в X.

Остин прибыл в украинскую столицу 20 ноября для того, как он отметил сам, чтобы передать важное послание: США поддерживают Украину и продолжат это делать в долгосрочной перспективе.

Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать демократию, а украинцы показывают упорство и силу.

По его словам, США объединили союзников и партнеров, выступивших против России, «чтобы добиться прогресса на пути в светлое будущее» для Украины, решимость американских властей в рамках этого сейчас больше, чем когда бы то ни было.

Отдельно Остин опубликовал несколько постов по итогам визита в Киев. Он, в частности, встретился с военными Украины и заверил их, что Вашингтон продолжает работать с союзниками над обеспечением всего необходимого для достижения успеха украинских войск на поле боя.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий