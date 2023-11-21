Шеф Пентагона пообещал долгосрочную помощь Украине

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал Украине военную помощь в долгосрочной перспективе. Соответствующее видеообращение он сделал на фоне Михайловского Златоверхого собора в центре Киева, ролик опубликован в его аккаунте в X.

Остин прибыл в украинскую столицу 20 ноября для того, как он отметил сам, чтобы передать важное послание: США поддерживают Украину и продолжат это делать в долгосрочной перспективе.



Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать демократию, а украинцы показывают упорство и силу.

По его словам, США объединили союзников и партнеров, выступивших против России, «чтобы добиться прогресса на пути в светлое будущее» для Украины, решимость американских властей в рамках этого сейчас больше, чем когда бы то ни было.

Отдельно Остин опубликовал несколько постов по итогам визита в Киев. Он, в частности, встретился с военными Украины и заверил их, что Вашингтон продолжает работать с союзниками над обеспечением всего необходимого для достижения успеха украинских войск на поле боя.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».