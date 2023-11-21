ЦИК предупредил о начале кампании против выборов президента

За рубежом и внутри страны началась кампания против предстоящих президентских выборов в России, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает ТАСС. По ее словам, в попытках сорвать голосование, в частности, участвуют те, кто уехал из страны.

«Работа началась. Я не хочу осуждать всех, кто уехал [из страны] по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать [предстоящие] выборы. И уже работают и там, и здесь [в России]», — пояснила Памфилова.

Она добавила, что внутри страны затаились «ждуны», которые в итоге не уехали за границу.

Президентские выборы в России должны пройти весной 2024 года. Как ожидается, голосование состоится 17 марта. По российскому законодательству, Совфед формально назначит дату голосования не ранее, чем за 100 дней, и не позднее чем за 90 дней до дня выборов. После этого есть 20 и 25 дней для выдвижения самовыдвиженцев и партийных кандидатов.

Ранее в Госдуме одобрили изменения в закон о выборах президента России.