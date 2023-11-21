Израильский журналист рассказал о ходе переговоров по освобождению заложников в Газе

Израиль может освободить по три палестинских заключенных за каждого заложника, которого вернет радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом в своем аккаунте в X сообщил израильский журналист Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по освобождению похищенных боевиками израильтян.

»Катар (эта страна выступает посредником. — Прим. ред.) может объявить уже сегодня о сделке по заложникам между Израилем и ХАМАС. Источник... надеется, что на местах в секторе Газа не произойдет ничего такого, что могло бы навредить этой ситуации», — написал Равид.

Журналист сотрудничает с израильским порталом Walla и американским новостным изданием Axios.

21 ноября лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем. По его словам, движение передало свой ответ Катару и посредникам.

В свою очередь израильское издание Yedioth Ahronoth информировало, что ХАМАС возобновил контакты с Израилем через посредников из Катара по вопросу освобождения заложников.

Газета The Wall Street Journal также передавала, что ХАМАС пообещал освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.