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НАТО обсудило с Сербией возможность совместных учений

Генсек НАТО и президент Сербии обсудили возможность совместных учений

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о разговоре с сербским президентом Александаром Вучичем, в ходе которого они обсудили возможность проведения совместных учений Альянса и Сербии. Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции в республике.

«Мы обсудили возможность проведения совместных военных учений», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

Этот факт подтвердил и сам Александар Вучич.

Сербия уже проводила тактические учения с рядом стран НАТО в 2023 году с 16 по 30 июня. По словам президента Вучича, такие тренировки дают стране новые знания и возможности. При этом он подчеркивал, что Сербия не собирается вступать в военные блоки и остается нейтральной страной.

В Кремле к проведению совместных учений Сербией и НАТО тогда отнеслись с пониманием, отметив, что Белград находится под колоссальным давлением со стороны Запада. При этом российские власти отметили, что будут пристально наблюдать за подобными тренировками войск.

Ранее Россия начала морские учения с Индией в Бенгальском заливе.

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