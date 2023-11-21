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Зеленский отрицает возможность ничьей в конфликте с Россией

Зеленский предположил, что конфликт на Украине не может завершиться вничью

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Blair Gable/Reuters

Владимир Зеленский считает, что завершение конфликта на Украине вничью невозможно, это было бы «неверным поворотом». Об этом он заявил в видеообращении в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, иногда случаются «неверные повороты на перекрестках истории». В пример он привел случаи, когда противникам Украины «удается подорвать международную поддержку и солидарность», а также «когда цивилизованный мир начинает искать компромиссы» и «идти на уступки».

«Мы проиграем, <...> думая, что с ними может быть ничья. Ничья невозможна», — заявил Зеленский.

Другой угрозой, по мнению Зеленского, может стать ситуация, когда оппонентам удается «расколоть внутреннее единство». Он добавил, что Украина стремится к воссоединению «в своих границах».

До этого Зеленский в интервью британскому изданию The Sun заявлял, что операция по отстранению от власти президента Украины «Майдан-3» запланирована на конец декабря 2023 года.

По его словам, в конкретных деталях план может изменяться, и его физическое устранение совсем необязательно является конечной целью.

Ранее журналист объяснил, кто может устроить восстание на Украине.

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