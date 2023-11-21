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Запад заподозрили в попытке заморозить конфликт Зеленского с Залужным

В МИД РФ считают, что Запад уговаривает Зеленского не конфликтовать с Залужным

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Reuters

Последняя серия визитов западных министров в Киев отчасти связана с возможным конфликтом украинского лидера Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС. По его словам, иностранных чиновники пытаются повлиять на главу республики, чтобы урегулировать конфликт с военачальником.

«Они приехали как-то балансировать эту историю, потому что Зеленский активно взялся зачищать пространство вокруг Залужного и чистить руководителей целого ряда направлений в ВСУ, по сути, связывая по рукам и ногам самого Залужного, пытаясь максимально ослабить его позиции в армии, потому что трогать сейчас Залужного себе дороже», — пояснил Мирошник.

Он добавил, что в ВСУ есть военные, преданные именно Залужному, которые могут по приказу пойти против Зеленского. Мирошник подчеркнул, что Зеленский такими кадрами не обладает, а Западу не нужна революция на Украине.

«Поэтому вот эти гонцы силового блока и приехали проводить такое умиротворение между ними», — заключил посол по особым поручениям МИД России.

До этого неназванный источник, близкий к украинскому лидеру, заявлял Bloomberg, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным далеки от «громких заголовков» СМИ.

Ранее в США рассказали о плане Зеленского арестовать Залужного.

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