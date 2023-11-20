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В США призвали республиканцев объединиться вокруг Трампа ради победы над Байденом

Сенатор Маршалл призвал республиканцев поддержать Трампа для победы над Байденом

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Sam Wolfe/Reuters

Сенатор США Роджер Маршалл, республиканец от штата Канзас, призвал Республиканскую партию «покончить с политическими шарадами на праймериз», объединиться вокруг кандидата на пост президента США Дональда Трампа и сосредоточиться на победе над Джо Байденом. Его слова приводит Fox News.

В беседе с телеканалом Маршалл раскритиковал действующего главу государства, заявив, что Байден «объявил войну американскому сельскому хозяйству и энергетической независимости Америки, американскому суверенитету, нашей экономике».

С его точки зрения, только Трамп сможет вернуть «страну в нужное русло с первого дня».

«Республиканской партии пора объединиться вокруг президента Трампа. Давайте покончим с политическими шарадами на праймериз и сосредоточимся на отставке Джо Байдена», — заявил парламентарий.

До этого результаты опроса NBC News показали, что рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства.

Опрос показал, что рейтинг одобрения Байдена снизился до 40%. Предполагается, что низкий рейтинг вызван тем, что большинство избирателей не поддерживают подход главы государства к внешней политике и его позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС.

Также стало известно, что в преддверии выборов в 2024 году Байден впервые отстал от бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее в США заявили, что Байдену все сложнее выполнять обещания перед Украиной и Израилем.

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